Fija Sinner récord en Masters 1000

MIAMI GARDENS.- Jannik Sinner abrumó el lunes 6-1, 6-4 a Corentin Moutet para acceder a los octavos de final del Abierto de Miami y establecer un récord en torneos de la serie Masters 1000.

La victoria de rutina permitió al italiano de 24 años hacer historia al convertirse en el jugador con más sets ganados de manera consecutiva en los Masters 1000. Sinner llegó a los 26 y dejó atrás la marca de 24 que Novak Djokovic fijó en 2016.

Jannik Sinner dominó con una efectividad de 87% para quedar 2-0 de por vida contra el francés Moutet.

"Este deporte es impredecible, así que trato de mantener la atención lo máximp posible y ya veremos qué nos depara la próxima ronda", dijo Sinner.

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El número 2 del mundo se las verá ahora el martes contra el estadounidense Alex Michelsen al proseguir su intento por convertirse en el primer hombre que completa el doblete Indian Wells-Miami (el llamado ´Sunshine Double´) desde Roger Federer en 2017.

Michelsen doblegó 3-6, 6-3, 6-4 al chileno Alejandro Tabilo.

Cerúndolo sorprende a Medvedev

Miami es un torneo que le viene bien al tenista argentino Francisco Cerúndulo.

El 18vo preclasificado avanzó el lunes a octavos de final al imponerse 6-0, 4-6, 7-5 ante el ruso Daniil Medvedev, el número 10 en el ranking mundial.

Fue la victoria número 16 de Cerúndolo contra un Top 10 en la gira de la ATP y quedó a las puertas de acceder a los cuartos de final por cuarta vez en cinco participaciones en Miami.

Sometió a Medvedev, ex campeón del Abierto de los Estados Unidos, gracias a una efectividad del 68 por ciento con el primer saque.

Medvedev venía de perder ante Jannik Sinner en la final del Abierto de Indian Wells y obtener el título del ATP 500 en Dubái, ambos certámenes en superficie dura.

"Estoy muy contento porque es uno de los mejores de la superficie. Uno de los pocos con los que nunca había jugado", dijo Cerúndulo. "Venía teniendo un gran año con final la semana pasada, ganando en Dubái".

Su próximo rival será el francés Ugo Humbert, quien derrotó 6-4, 7-6 (2) al kazajo Alexander Shevchenko.

La jornada deparó la eliminación de otro Top 10: el canadiense Felix Auger-Aliassime. El número 8 perdió 6-3, 1-6, 6-3 ante el francés Terence Atmane.

Además, el campeón vigente Jakub Mensik (12do preclasificado) fue destronado al caer 7-6 (4), 4-6, 7-6 (11) ante el estadounidense Frances Tiafoe.

Otros cuartos para Sabalenka

En la rama femenina, la número uno mundial Aryna Sabalenka alcanzó los cuartos de final con una victoria 6-3, 6-4 sobre la china Zheng Qinwen.

Aryna Sabalenka se convirtió en la primera jugadora que avanza 15 veces seguidas a la ronda de cuartos en la gira de la WTA desde que Justine Henin encadenó 25 al hilo entre el 2006 y el 2008.

La rival de turno de Sabalenka será la estadounidense Hailey Baptiste, quien superó en sets corridos 6-3, 6-4 a la letona Jelena Ostapenko.