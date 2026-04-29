logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Filadelfia sigue con esperanzas

Embiid anota 33 y Sixers vencen a Celtics en el 5to. juego

Por AP

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Filadelfia sigue con esperanzas

BOSTON.- Joel Embiid anotó 33 puntos, Tyrese Maxey sumó 25 puntos y 10 rebotes, y los 76ers de Filadelfia evitaron la eliminación al vencer la noche del martes por 113-97 a los Celtics de Boston en el quinto partido de su serie de primera ronda de los playoffs.

Paul George aportó 16 puntos y nueve rebotes para los Sixers, séptimos preclasificados, que perdieron los partidos 3 y 4 en casa para quedar abajo 3-1 en la serie antes de regresar a Boston para mantener viva su temporada.

El sexto partido vuelve a disputarse en Filadelfia la noche del jueves, cuando los Sixers intentarán forzar la serie a un decisivo séptimo partido en Boston el sábado.

En su segundo partido desde que regresó tras una apendicectomía de emergencia, Embiid ayudó a que Filadelfia reaccionara tras estar abajo por 13 puntos en el tercer cuarto. Luego de anotar 13 puntos en el segundo periodo, añadió 10 en el tercero mientras los Sixers firmaban una racha de 12-0 para convertir una ventaja de tres puntos en una escapada de 15.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Jayson Tatum registró 24 puntos y 16 rebotes por Boston, y Jaylen Brown anotó 22.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore
    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

    SLP

    El Universal

    Diego Pavia, con raíces mexicanas, firmó un contrato de tres años con Ravens Baltimore tras quedar fuera del Draft 2026.

    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen
    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen

    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen

    SLP

    El Universal

    Lorena Ochoa destacó la importancia de inspirar a nuevas generaciones de golfistas mexicanas.

    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place
    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

    SLP

    AP

    Las Vegas aparece como opción para reubicación mientras aficionados protestan por permanencia.

    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador
    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

    SLP

    El Universal

    El histórico club azulgrana apuesta por la experiencia de Herrera para el Apertura 2026.