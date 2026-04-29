Filadelfia sigue con esperanzas

BOSTON.- Joel Embiid anotó 33 puntos, Tyrese Maxey sumó 25 puntos y 10 rebotes, y los 76ers de Filadelfia evitaron la eliminación al vencer la noche del martes por 113-97 a los Celtics de Boston en el quinto partido de su serie de primera ronda de los playoffs.

Paul George aportó 16 puntos y nueve rebotes para los Sixers, séptimos preclasificados, que perdieron los partidos 3 y 4 en casa para quedar abajo 3-1 en la serie antes de regresar a Boston para mantener viva su temporada.

El sexto partido vuelve a disputarse en Filadelfia la noche del jueves, cuando los Sixers intentarán forzar la serie a un decisivo séptimo partido en Boston el sábado.

En su segundo partido desde que regresó tras una apendicectomía de emergencia, Embiid ayudó a que Filadelfia reaccionara tras estar abajo por 13 puntos en el tercer cuarto. Luego de anotar 13 puntos en el segundo periodo, añadió 10 en el tercero mientras los Sixers firmaban una racha de 12-0 para convertir una ventaja de tres puntos en una escapada de 15.

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Jayson Tatum registró 24 puntos y 16 rebotes por Boston, y Jaylen Brown anotó 22.