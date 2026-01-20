Final de Copa Africana exhibe a Marruecos

RABAT, Marruecos.- El ensayo de Marruecos como coanfitrión de la Copa del Mundo 2030 difícilmente pudo haber salido peor con la caótica final de la Copa Africana de Naciones.

La final se vio empañada el domingo por enfrentamientos entre aficionados y la seguridad en el campo y la retirada del equipo de Senegal, que sintió que se había cometido una grave injusticia después de que se anulara un gol en el tiempo de descuento antes de que al anfitrión Marruecos se le concediera un tiro penal.

Los indignados seguidores senegaleses saltaron las barricadas y se colocaron en las posiciones de los fotógrafos detrás de una de los arcos, donde lanzaron sillas al campo y se enfrentaron a la seguridad antes de que llegara la policía para intentar restablecer el orden.

Mientras tanto, los jugadores rivales se encararon en la línea de banda con Walid Regragui, el técnico de Marruecos, involucrado en la refriega, posiblemente para calmar las tensiones. Los ánimos también se encendieron en la tribuna de prensa.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó las "escenas inaceptables" y criticó a los jugadores senegaleses por abandonar el campo después de que el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala pitara un penal a favor de Marruecos.

La gresca continuó incluso mientras se reanudaba el partido para que el atacante marroquí Brahim Díaz ejecutara una fallida definición a lo Panenka, picando el balón directo al arquero. Pape Gueye anotó en tiempo extra para que Senegal ganara la final 1-0.

La conferencia de prensa posterior al partido del entrenador de Senegal, fue cancelada.