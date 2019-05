Final de la Liga MX, dominada por los futbolistas extranjeros

Es la final de la Liga MX donde la mayoría de los que juegan como titulares son extranjeros. Sí, León y Tigres se caracterizan por darle prioridad a los futbolistas de fuera encima de los mexicanos. Este día en el estadio León habrá como titulares apenas el 49 por ciento de jugadores nacionales.

La globalización ha alcanzado a la Liga MX desde hace varios años ya, y el Clausura 2019 no será la excepción, por eso las figuras no serán futbolistas no formados en México, la elegante manera de la Liga en decirle a los extranjeros, y tampoco serán la mayoría.

De los 22 jugadores que salten a la cancha este domingo, solo 10 serán mexicanos... en cinco por equipo. En Tigres, los mexicanos habituales son Luis "Chaka" Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas y Javier Aquino.

Y en León, los nacionales que repiten en la cancha cada semana son: Rodolfo Cota, Fernando Navarro, Luis Montes, Iván Rodríguez y José Juan Macías. Aunque este porcentaje puede cambiar por lesiones y ausencias como la del delantero del León, quien está jugando el Mundial Sub 20 con México en la Copa del Mundo de Polonia.

Por eso es que las miradas estarán enfocadas a André-Pierre Gignac, Guido Pizarro y Eduardo Vargas por los felinos; y del lado leonés Ángel Mena, Rubens Sambueza y William Tesillo son los que llamarán la atención.

Es cierto que al final lo que queda es el nombre del club, pero para el análisis está el que los foráneos son los que dominan la Liga MX.