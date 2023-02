Finalizó el Selectivo Estatal de Handball

Ana Paula Ramírez Vázquez

El día sábado 25 de febrero dio por terminado el Campeonato Estatal de Handball y con ello surgieron los equipos que representarán a San Luis Potosí en el Macro Regional con rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023.

El escenario para el desarrollo de la competencia fueron las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, el evento estuvo organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE) con apoyo el técnico de la Asociación Potosina

de Handball.

Los resultados de los partidos fueron los siguientes:

San Luis Potosi 3 vs Xilitla 21; San Luis Potosí 17 vs Ciudad Valles 3 en varonil; San Luis Potosí 10 vs Ciudad Valles 11 en femenil.

Cedral 7 vs San Luis Potosí 4 en femenil; Cedral 16 vs Xilitla 18 en varonil; Ciudad Valles 21 vs San Luis Potosí 11 en varonil y Xilitla 22 vs Cedral 10 en femenil.

Con estos resultados los equipos clasificados a la Etapa Macroregional son: Cadete femenil y varonil: Xilitla; Juvenil varonil y juvenil varonil: Ciudad Valles; Categoría Sub 21 varonil: San Luis Potosí y en Sub 21 femenil:

Ciudad Valles.

Estos son los equipos que representarán al Estado en el Macro Regional que se llevará a cabo en la Capital potosina.