Fiscalía española denuncia a Diego Costa por supuesto fraude fiscal

En su informe remitido a la Agencia Tributaria, la Fiscalía denuncia que, pese a ser residente fiscal en España ese año, el futbolista no declaró al fisco los ingresos que le abonó el club británico por la cesión de sus derechos de imagen.



Costa percibió en 2014 1,371,098.31 euros en concepto de derechos de imagen, pero en su declaración no incluyó las cantidades abonadas por el Chelsea, con lo que -siempre según la Fiscalía- provocó un perjuicio a las arcas públicas de 1,014,416.76 euros.



El Ministerio Público acusa al deportista de actuar de ese modo para obtener "un beneficio fiscal ilícito".



Costa, que en 2013 había firmado contrato con el Atlético de Madrid, fichó por el club londinense el 25 de junio de 2014. Su contrato, con vigencia hasta el 30 de junio de 2019 y una retribución bruta de 10,021,000 euros por cada temporada.



Veinte días más tarde el futbolista trasladó su residencia "definitivamente" a Reino Unido, "siendo por tanto residente fiscal en España durante el ejercicio 2014".



En el contrato suscrito con el Chelsea el jugador incluyó varias disposiciones por las que el club llegaría a acuerdos con las empresas que poseían sus derechos de imagen por los que percibiría el 50 por ciento de los ingresos netos recibidos por apariciones o actividades propias de esos acuerdos.



La Fiscalía señala que ese mismo año las sociedades Polaris y Panini firmaron un contrato privado de cesión de derechos de imagen del jugador por el que éste sería retribuido por dicha cesión en 1,000 tarjetas/cromos firmados por él.



En 2015 se formalizó otro contrato privado de uso y explotación de derechos de imagen de Diego Costa entre la entidad Sertora Investments Ltd. y Stylebright Limited, domiciliada en Reino Unido, con efectos de fecha de inicio a 21 de julio de 2014, "en exclusión otro contrato firmado anteriormente," con una retribución de 1 dólar americano, limitado a Reino Unido y vigencia hasta 1 de julio de 2019.



A su vez, entre los meses de junio y julio de 2016 se formalizaron con el Chelsea sendos contratos privados de cesión de derechos de imagen del jugador.



El primero con la mercantil Chaland Limited, con efectos desde el 1 de julio de 2014 y vigencia hasta el 30 de junio de 2016, de ámbito mundial, excluido Reino Unido y el segundo con la sociedad Stylebright, con efectos desde el 21 de julio de 2014 y vigencia hasta el 30 de junio de 2016, ámbito limitado a Reino Unido.



Según la Fiscalía, todas estas estructuras societarias (Sertora Investments Ltd., Chaland Limited y Stylebright Limited), fueron utilizadas por Diego Costa "con el objeto de hacer fiscalmente opacos los beneficios procedentes de sus derechos de imagen".



El jugador ostentó el control de la sociedad Sertora Investments Ltd. de la que él era beneficiario efectivo y que de inmediato cedió sus derechos de imagen a Chaland Limited y ésta a Stylebright Limited cuyo único accionista era él mismo.