Físicamente estoy listo: LR

Luis "El Hueso" Reyes, uno de los protagonistas del Atlético de San Luis dentro de le E Liga MX, mencionó que a un mes de entrenamientos en casa, llevan bien las rutinas que les hizo llegar el cuerpo técnico, sobre todo en el trabajo de la preparación física, en donde estamos trabajando día a día para estar listos para cuando esto se reanude y terminar bien el torneo.

Luis Reyes comentó sobre cómo encuentra el ánimo de los compañeros por tanto tiempo estar encerrados, a lo que el "Huesos" mencionó "Bueno, los primeros días si fueron algo tenso, por ser algo nuevo que estaba sucediendo en el mundo, yo en lo particular, no me caía el 20 de lo que estaba sucediendo, pero gracias a Dios, nos hemos ido adaptando a las circunstancias, no hay nada mejor en este momento que estar en casa, aprovechando a la familia".

En cuanto a si ya recibieron una fecha tentativa para regresar a entrenar en la Unidad Deportiva Municipal La Presa, Luis Reyes comentó "De inicio nos comentaron que regresaríamos el primero de mayo, pero con esto de que la contingencia se ha ido alargando, ahora nos dijeron hasta el primero de junio, esperamos indicaciones, Dios quiera ya lo más pronto posible, ya que se extraña, los campos de entrenamiento y el estadio".

Al cambiar un poco el tema, se le cuestionó que le pareció el proyecto de la E Liga MX a lo que Luis Reyes mencionó "Es un buen proyecto, algo para pasar el rato, poder convivir un poco con la afición, distraer un poco a la población de los problemas que se está viviendo en el planeta, la verdad esto distrae un poco, y solo queda disfrutarlo al igual que la gente lo hace".

Y agregó "Todos son muy buenos contrincantes, tiene su maña cada uno, va a ser difícil y complicado el torneo, por ahí nosotros vamos a seguir trabajando, y checar a los rivales, para tratar de salir victoriosos en los partidos".

Para el "Huesos" Reyes, no es desconocido jugar este juego, ya que antes de empezar la liga, practicaba con algunas gentes, y ahora que está el torneo, muchos usuarios me han pedido que los acepte a mi cuenta, por lo que mi entrenamiento es con los aficionados, y de esta forma estoy cerca de todos ellos".