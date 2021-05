Flores suma experiencia en la F4 estadounidense

En aprendizaje se traduce el fin de semana que tuvo el mexicano, Arturo Flores, junto al Gonella Flexi Racing durante la segunda fecha triple de la F4 United States Championship, en la pista de Road América, sumando experiencia en esta, su temporada debut.

El camino internacional continúa para el piloto leonés, Arturo Flores, quien se enfrentó a su segunda experiencia en la F4 estadounidense, teniendo en claro que el objetivo se centra en avanzar paso a paso, conociendo el auto y la categoría.

Las dificultades se presentaron para el del auto #23 Gonella Racing/Flexi/Servi Acero/Plus Re/GTO Grandeza de México quien tuvo que iniciar desde la parte trasera de la parrilla debido a una calificación que no resultó ser la esperada.

A pesar de ello, en ninguno de los tres hits perdió posiciones, en cada uno de ellos logró terminar por delante del puesto de salida, siendo el lugar 16 en la carrera 3 su mejor resultado en el trazado estadounidense, dejando en claro que su progreso será una constante.

Al respecto Arturo Flores comentó: "Me voy con un aprendizaje enorme, se cometieron algunos errores de los que logré recuperarme. Fueron algunas complicaciones que estaban fuera de mis manos y otras que no, al final por mi falta de experiencia y otros factores no pudo ser aún mejor. Pero me llevo una gran mejoría, contento con todo lo logrado".

"Seguiremos trabajando muy fuerte para lo que viene, priorizando la parte física y mental para poder progresar en el siguiente compromiso. Y bueno, agradecer a todos por su apoyo, a mis patrocinadores", finalizó Arturo.