Flores y Lainez sellan el triunfo de Tigres

En partido de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres se metió al Nou Camp y se llevó la victoria 2-1 ante León con golazos de Marcelo Flores y Diego Lainez.

En la primera parte ambas escuadras generaron oportunidades de gol, tanto León como Tigres pudieron irse al frente antes del descanso, sin embargo, ninguno tuvo la contundencia para enviar la de gajos al fondo, incluso ante fallas de los porteros o las zagas.

Apenas comenzaba la parte complementaria y, en una jugada que nació en el mediocampo en medio de muchas piernas, Marcelo Flores se llevó el balón por banda izquierda, se metió solo al área, sacó el riflazo y venció al guardameta del León para el 1-0 de los Tigres.

La ola de los visitantes siguió al 54´ y con otro jugador que había hecho grandes méritos durante el encuentro, Diego Lainez, quien tomó el balón casi desde la media luna, sacó el disparo tras la media vuelta y lo puso en el ángulo de Oscar García para dejarlo sin oportunidad y poner el 2-0 en la pizarra.

Pero en esta ocasión la respuesta de los esmeraldas fue pronta, a los 59´ Fernando Beltrán se internó por derecha al área, metió la diagonal de la muerte y, del otro lado de la portería, apareció Diber Cambindo para barrer y empujar la de gajos al fondo para acercarse en el marcador con el 2-1.

La Fiera apretó en la recta final, pero ante el buen parado defensivo de los Tigres el marcador no se movió más, por lo que los felinos norteños se llevaron una victoria que no solamente los ayudó a rebasar a los del Bajío, sino que los catapultó a los primeros ocho lugares de la tabla.