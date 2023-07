Florida acoge la primera estatua en EE.UU. del atleta jamaiquino Usain Bolt

Miami, 15 jul (EFE).- El atleta Usain Bolt, considerado el hombre vivo mas veloz del mundo, cuenta desde este sábado con una estatua en la ciudad de Miramar, al noroeste de Miami, y que supone la primera que se erige en su honor en Estados Unidos.

La estatua de bronce de tamaño natural, y que reproduce el distintivo gesto del ganador de once títulos mundiales y de ocho olímpicos (inclinado y con los dedos apuntando al cielo), está situada en el Ansin Sports Complex de esta ciudad del sur de Florida y fue desvelada hoy en presencia del propio Bolt.

En la base de la estatua, elaborado por el artista Basil Barrington Watson, jamaiquino también, reproduce una frase icónica del exvelocista: "Todo es posible. No pienses en límites".

"Todo es posible. No lo pienses. Porque siempre te limitas en alguna ocasión. Nunca pensé que llegaría a este nivel. Entonces, siempre le he dicho a la gente que crea en uno mismo. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer esto", dijo Bolt, hoy con 36 años, y quien posee los récords mundiales de los 100 y 200 m lisos, y la carrera de relevos 4×100 con el equipo jamaiquino.

El atleta más condecorado de todos los tiempo ha recibido las llaves de Miramar, que alberga a la comunidad jamaiquina más numerosa de Estados Unidos, y ha participado de varias actividades en su honor que se han desarrollado en esta ciudad desde el viernes, incluida una cena en beneficio de la fundación que lleva su nombre.

El acto de presentación de la escultura estuvo conducido por la vicealcaldesa de Miramar, Alexandra Davis, quien dijo que la escultura cubre un vació en una ciudad que adolece de la fakta de arte en espacios públicos y servirá además para inspirar a los jóvenes aspirantes a atletas.

El proyecto, sin embargo, ha estado rodeado de polémica en vista del precio de la escultura, 250.000 dólares, equivalentes a 225.000 euros.

La vicealcaldesa manifestó que la obra se ha financiado con los fondos de un programa de arte público que es subvencionado en parte por los desarrolladores inmobiliarios.