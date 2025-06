FMF corta subsidio a la Expansión MX

México.- La polémica por el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano tiene a la Federación Mexicana de Futbol y a los clubes de la Liga de Expansión en una batalla legal, y mientras esperan la resolución por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), nueve clubes de la división de plata sufrieron recortes en el subsidio otorgado por el máximo ente del balompié nacional.

En la conferencia de prensa que sirvió como presentación del primer Torneo Nacional de futbol infantil de la FMF, el presidente ejecutivo Ivar Sisniega explicó por qué los clubes afectados (Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros y la Jaiba Brava) fueron recortados del Fondo de Mejora, equivalente a 20 millones de pesos anuales.

“Es un tema que están llevando los abogados, no es un tema que yo lo esté llevando, pero al momento que se llegó al acuerdo de dar un subsidio a los clubes de la Liga de Expansión, a cambio de suspender el ascenso, en el acuerdo que tomaron en el 2020, fue de seis temporadas, ese acuerdo tiene una serie de cláusulas y una cláusula es que si alguien demanda a la Federación, en lo que está la demanda, no recibe un subsidio. Ese es un tema legal que está en el acuerdo que se tomó en ese momento, no tiene que ver con una decisión repentina, simplemente es siguiendo el acuerdo que tuvieron en su momento para este subsidio”, declaró Sisniega.

La decisión de suspender el ascenso y descenso en el futbol mexicano se tomó hace cinco años y a pesar de la lucha comandada por los integrantes de la Liga de Expansión para soñar con un regreso al máximo circuito, Sisniega sostiene la postura firme de la FMF, la cual exige el cumplimiento de ciertos requisitos para recibir la certificación necesaria.

“Hoy hay un acuerdo para el ascenso, que es que tiene que haber clubes certificados. Ser un club de Liga MX hoy en día tiene un montón de requisitos: deben tener fuerzas básicas completas, un equipo femenil, una estructura donde los clubes puedan trabajar, un club tiene que cumplir con eso para poder ingresar. Son temas que ya están sobre la mesa”, agregó.