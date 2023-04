FMF pierde aliado en lucha contra el grito homofóbico

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) perdió a uno de sus aliados, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en su lucha contra el grito homofóbico de cara al Mundial que el país organizará en 2026, según documentos en poder de EFE.



La FMF y el Conapred firmaron en octubre de 2019 un convenio que la institución rectora del balompié presumió como parte de su estrategia para erradicar esta manifestación discriminatoria de los hinchas locales en el que se comprometió a realizar siete acciones.

El acuerdo estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 y a pesar de que la FMF tenía intenciones de "continuar trabajando" con el organismo del gobierno mexicano, no se firmó una renovación.

En la asociación entre las instituciones se lograron capacitaciones para 402 trabajadores de la federación y una campaña, sin embargo, nunca se entregó "un diagnóstico de la situación de discriminación en el futbol mexicano", base del plan de trabajo.

"El diagnóstico será fundamental para establecer la diferenciación de actores en el fútbol, diseñar e identificar estrategias de cómo emitir los mensajes, cómo favorecer la capacitación, qué plataformas usar los mensajes a distintos públicos", explicó a EFE el pasado junio de 2021 la entonces funcionaria del Conapred encargada del convenio, Adelina González.

Además de la falta del diagnóstico, en noviembre de 2019, un mes después de la firma del convenio entre ambas instituciones, el Conapred le propuso a la FMF la elaboración de un protocolo para prevenir y atender la discriminación, que no se realizó.

El Conapred intentó sin éxito revisar el Código Fair Play de la FMF, con el que se atienden denuncias de violencia en la federación y que se usó en el caso que involucró a la exseleccionadora sub'20 de México, Maribel Domínguez, despedida por "falta de liderazgo y conductas inapropiadas".

El plan del Conapred conciliar el código con lo aprendido por los trabajadores de la FMF en los cursos de sensibilización en la no discriminación e igualdad.

Tampoco se realizaron acciones para terminar con la discriminación en el balompié como hacer más accesibles los estadios para personas con discapacidad o medidas para terminar con la discriminación por razones de género entre los trabajadores de la FMF.

En 2022, la federación no se comprometió con el Conapred a realizar acciones para combatir la discriminación, a pesar de que en 2021 se firmó una carta compromiso para agilizar el convenio, en la cual presentaron a la Liga MX como otro actor del acuerdo.

Iván Lara, presidente de la Asociación Nacional de Deporte LGBTQ+ (Anade), una de las asociaciones deportivas del país que visibiliza y da proyección a atletas de la diversidad sexual en el país, criticó los resultados de la alianza.

"Fueron acciones lentas y no hubo seguimiento. Solo fue el curso de sensibilización y una campaña que no impactó a los aficionados. Además el curso se tomó en línea y ahí no tienes interacción con las personas LGBTQ+. Conapred no hizo mucho por obligar a que la FMF ponga atención real en nosotros", señaló Lara a EFE.

El activista admitió que la institución del gobierno mexicano era un buen aliado para la FMF en su lucha con el grito homofóbico, pero que sólo debía ser un enlace para acercarla a organizaciones civiles como Anade.

"Conapred tiene muchas situaciones qué ver en el país como para encargase solo de FMF, pero era la primera base. La siguiente somos nosotros, las organizaciones civiles. En nuestro caso cuando buscamos a la federación nos dijeron que el enlace era Conapred y nunca nos acercaron", sentenció.

El grito homofóbico le ha generado más de 10 multas a la FMF por parte de la FIFA, junto a castigos de partidos de la selección mexicana a puerta cerrada y la amenaza con perder la sede del próximo Mundial.

Esta manifestación sigue presente entre los hinchas locales, algunos de los cuales la han usado en partidos del equipo mexicano como una protesta a los malos resultados de los directivos, entre los que están ser eliminados en Qatar 2022 en la fase de grupos.