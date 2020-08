FMF reclama a afianzadora cubrir sueldos no pagados en Veracruz

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aclaró mediante un comunicado que la negativa de la afianzadora Sofimex de negarse a pagar los reclamos de los jugadores del Veracruz no está justificado y por ello se exigirá ante los tribunales que se cumpla con las obligaciones que se adquirieron cuando esta fue emitida.

La FMF recurrió a la afianzadora para cubrir los sueldos no pagados por Fidel Kuri, dueño de los Tiburones Rojos que ya se encuentran desafiliado del organismo.

"La fianza emitida por SOFIMEX, como institución legalmente autorizada para ello, es legitima, se encuentra vigente y por lo tanto es un documento válido y ejecutable, prueba de ello es que la afianzadora aceptó el reclamo y en ningún momento cuestionó su veracidad o validez".

"SOFIMEX es la única responsable de verificar que las garantías otorgadas por el fiado, es decir Promotora Deportiva Del Valle de Orizaba, sean suficientes y se encuentren en todo momento libres de cualquier gravamen. Los adeudos que se tienen con jugadores, cuerpos técnicos y la propia FMF, son consecuencia de los incumplimientos de Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, quien a su vez era la propietaria de los derechos federativos del Club Tiburones Rojos del Veracruz".

"Las reclamaciones que se hicieron ante SOFIMEX para ejecutar la fianza son actos previos a juicio, por lo tanto, la negativa de pago debe entenderse como la postura de SOFIMEX frente al reclamo, manifestando desde su particular punto de vista, su improcedencia para efectuar el pago".

"Es importante resaltar que dicha improcedencia no tiene el carácter de resolución judicial, por lo que la procedencia o no del pago, se deberá dirimir ante los tribunales".