Francia ‘aplasta’ a Polonia

México.- Francia sigue mandando mensajes a quienes osan querer su corona. El campeón del mundo dio otra muestra de superioridad, poderío y contundencia, al derrotar a Polonia 3-1 y avanzar a los cuartos de final, en donde enfrentará a Inglaterra que goleó 3-0 a Senegal.

Y sí, con un Kylian Mbappé que está conectado, que está en gran papel de goleador, y que llegó a cinco tantos en Qatar 2022, para hasta el momento empotrarse como la máxima figura del evento.

Es verdad que Polonia no era parámetro, que llegó a estas instancias por un gol que la Selección Mexicana no pudo marcar, pero el juego había que ganarlo, así como otros que no pudieron lograrlo ante este patético equipo que tuvo en el portero Wojciech Szczesny a su gran figura, y en Robert Lewandowski a su gran decepción.

Pero eso no le importó a los galos, que pusieron los papeles en la mesa, por si a alguien se le pudo haber olvidado: El campeón está de pie y vigente. Esta parte del partido, que fue la mayor parte del juego, se llamó: “Tírenle a Szczesny hasta que lo derriben”.

Francia jugó solo ante el legendario portero polaco Wojciech Szczesny. Quien hizo todo lo humanamente posible para detener el vendaval azul. Por todos los lugares le aparecían atacantes al guardameta que veía como sus defensores eran conos, al ser superados con extrema facilidad.

Polonia tuvo una en toda la primera parte: una que se volvieron tres cuando en un tira-tira taparon Llorís, Theo Hernández y Varane, este último en la línea de gol.

Ni Kylian Mbappé, ni Demblé, ni Griezmann, ni los embates de Theo Hernández lograban vencer al gigante de Polonia, tuvo que llegar un histórico a resolver la situación, y apareció Olivier Giroud, para con una jugada de delantero puro, a servicio de Mbappé, al fin vencer a Szczesny (44’). Y con esto volverse en el mejor anotador en la historia de Francia, con 52 goles, superando a Therry Henry.

Después de ese tanto el juego parecía terminado, porque no se veía la forma en que Polonia pudiera hacer algo para regresar el golpe, solo que se presentara un error francés. Pero para eso se tenía que llegar al área gala, y los polacos no pasaban ni de media cancha. Y cuando lo quisieron hacer, cuando intentaron algo diferente, en una descolgada la pelota le llegó a Kylian Mbappé quien con calidad puso el 2-0 que definió el juego (75’).

Ya desbordados, Mbappé hizo otra obra de arte para llegar a su quinto gol en el Mundial (90’).

Lewandowski quiso tapar su pésima Copa del Mundo, cuando en el tiempo de reposición, le marcaron un penalti a su equipo. En la primera oportunidad, cobrándole con “brinquito”, lo falló, pero lo repitieron para que el goleador tuviera su pobre revancha.