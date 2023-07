Francia-Brasil, lo más atractivo del Mundial Femenil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este sábado arrancará con actividad en la Copa del Mundo Femenil. De entrada, Suecia e Italia se harán frente en el Sky Stadium. Los enfrentamientos de la justa mundialista terminarán en el anochecer, cuando Corea del Sur y Marruecos jueguen en el Estadio Hindmarsh.

Por un lado, el Grupo G ?al que pertenecen Suecia e Italia? está bajo el dominio de ambos equipos. Y es que, conforme a la tabla de posiciones, ambos lideran el grupo con un total de tres puntos, por lo que su desempate será clave.

En el Grupo F, Brasil lleva la delantera, por lo que el cuadro francés deberá movilizarse para derrotar a su rival. Esto, mientras que Panamá deberá "ponerse las pilas" para conseguir más puntos durante su enfrentamiento contra Jamaica.

Por parte del Grupo H, Corea del Sur y Marruecos ocupan las últimas posiciones, superados por Alemania y Colombia.

A continuación, los horarios y canales de transmisión del Mundial Femenil.

¿A qué hora y dónde ver los partidos?

Sábado, 29 de julio

Suecia vs Italia/ Grupo G/ 01:30/ ViX

Francia vs Brasil/ Grupo F/ 4:00/ TUDN y ViX

Panamá vs Jamaica/ Grupo F/ 06:30/ ViX

Corea del Sur vs Marruecos/ Grupo H/ 22:30/ ViX