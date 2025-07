Franco Colapinto debuta en la Fórmula 1 con Alpine F1 y Mercado Libre como patrocinador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hablar de Franco Colapinto y su debut oficial en la Fórmula 1 con Alpine es hablar también de una campaña que conecta con algo más que la velocidad de los monoplaza de la F1. En Autopistas de EL UNIVERSAL entrevistamos a Florencia Bameule, directora de marketing de Mercado Libre, principal patrocinador del piloto argentino, exploramos cómo el regreso de Colapinto no solo marca un momento importante para el automovilismo latinoamericano, sino también para la estrategia de posicionamiento de una de las plataformas de eCommerce más importantes de la región.

A propósito del Gran Premio de Emilia-Romaña 2025 —donde Colapinto corrió por primera vez como piloto oficial de Alpine F1 Team—, Mercado Libre lanzó su campaña "Vuelve Franco, volvimos todos". A lo largo de la conversación, Florencia Bameule comparte cómo se alinea esta colaboración con el ADN de la marca, y por qué este tipo de patrocinios pueden transformar cada carrera en una oportunidad para impulsar el talento en América Latina.

Entrevista con Florencia Sánchez, directora de marketing de Mercado Libre

Sin duda es una segunda vuelta muy especial. Ya lo habíamos acompañado el año pasado cuando tuvo la posibilidad de subirse a un auto de Fórmula 1, y creemos que Franco representa muchos de los valores que forman parte del ADN de Mercado Libre: la resiliencia, el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo, el volver a intentarlo incluso cuando todo parece cuesta arriba.

Hoy, en un mundo donde hay muchos mensajes dando vueltas, sentimos que él puede representar de forma auténtica los principios con los que trabajamos. Nosotros internamente hablamos mucho de no quedarnos en la zona de confort, de estar en movimiento constante, y Franco encarna esa mentalidad.

Llegar a este nivel, a las grandes ligas del automovilismo, no es casualidad. Es un reflejo de años de sacrificios, decisiones difíciles, entrenamientos, frustraciones. No es suerte. Es el resultado de una historia que tiene mucho en común con el emprendedurismo, con los comienzos de Mercado Libre y con lo que seguimos impulsando: progreso, desarrollo y oportunidades desde Latinoamérica para el mundo.

¿Por qué continuar este acompañamiento ahora que Colapinto está en Alpine, y no solo con Williams como antes? ¿Qué lo hace especial para ustedes?

Más allá de la escudería, lo que nos mueve es la persona, sus valores y su historia. Franco tiene carisma, tiene una esencia latina que conecta con la gente. En un mundo tan estructurado como la F1, donde a veces los pilotos parecen robots al hablar, él se mantiene auténtico, cercano. Eso nos representa.

Y desde nuestro lado, también hay una convicción profunda. Lo apoyamos porque creemos en él, pero también porque vemos reflejado en su camino el mismo espíritu emprendedor que nos guía como compañía. Nada estaba garantizado para él. La temporada pasada terminó y no se sabía si iba a haber lugar. Pero cuando se abrió una mínima posibilidad, hubo que actuar rápido, tomar riesgos, y ahí estuvimos.

¿Dirías que Mercado Libre fue clave para que Colapinto llegara a este momento?

No diría que fuimos "la clave", pero sí fuimos parte de ese impulso necesario. Cuando se abrió la chance de que corriera, hubo apenas dos días para resolver todo. Literal. Y ahí nuestro equipo se movió con agilidad, como hacemos todos los días para mejorar la experiencia de nuestros usuarios: que reciban su pedido a tiempo, que el proceso de compra sea impecable, que confíen en nosotros. Esa misma exigencia se aplica a cómo apoyamos a Franco.

Nos identificamos con su forma de trabajar. Él entrena todos los días, se supera, busca ser mejor. Nosotros hacemos lo mismo desde nuestro lugar. Así como él pelea por ese asiento, nosotros buscamos ganarnos todos los días la confianza de quienes eligen Mercado Libre.

En términos concretos, ¿qué implicó para ti y tu equipo este regreso de Colapinto a la F1?

Mucha agilidad, trabajo en equipo y también valentía. Saber que quizás preparas una campaña y no se concreta el anuncio, o que cambia todo a último momento. Pero lo importante es estar listos para capturar el momento justo.

Un ejemplo claro es el comercial que lanzamos apenas se confirmó la noticia. No fue algo improvisado, ya veníamos trabajando en ideas, pero activamos todo el aparato creativo y operativo en tiempo récord. Y lo hicimos respetando la personalidad de Franco, conectando con su esencia, y transmitiendo el mensaje de forma auténtica.

¿Cómo conectan esas campañas con los usuarios?

Tratamos de que la conexión sea genuina. Que se note que no es una acción forzada. Por ejemplo, en el comercial se ve esa frescura que él tiene, ese carisma. Y lo combinamos con lo que buscamos lograr todos los días en Mercado Libre al momento de hacer una compra, la experiencia sea tan satisfactoria como cuando Franco se sube al monoplaza. Que lo que recibas funcione, te genere alegría, y te habilite para algo más.

Ese momento de la verdad, cuando llega el pedido y todo está perfecto, es el mismo que buscamos provocar en cada interacción con la marca. Y ahí está el punto de contacto emocional con lo que él representa.

¿Hubo una estrategia especial detrás del anuncio de esta campaña? ¿Cómo decidieron el "timing"?

Creo que lo más interesante fue que nos apropiamos de la noticia en tiempo real. Si hubiéramos lanzado la campaña tres días después, no tendría el mismo impacto. La clave fue estar listos antes de que la noticia se hiciera pública y tomar ese riesgo creativo.

Grabamos, editamos, ajustamos cada detalle con la idea de que, si se daba la confirmación, íbamos a salir con todo. Y eso hicimos. Fue una jugada rápida, pero muy pensada. Es ese tipo de agilidad la que nos gusta tener como equipo de marketing.

Sabemos que es especulativa, pero ¿te imaginas a Mercado Libre invirtiendo más fuerte en el mundo de la F1? ¿Tal vez incluso con dos pilotos latinos en Alpine?

Si me preguntabas esto hace seis años, jamás habría imaginado la diversidad de negocios que hoy manejamos. Así que no me gusta decir "nunca". En Mercado Libre siempre estamos explorando ideas, y lo más difícil muchas veces es tener que decir que no. Hay tantas oportunidades buenas que elegir en cuál meterse requiere mucha estrategia.

Por ahora no hay nada concreto, pero el futuro está abierto. ¿Por qué no?