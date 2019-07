Franz Mayer exhibe fotografía censurada en Europa

La idea del fotógrafo Edward Steichen de convertir la revista Vogue en un Louvre impreso motivó a la curadora Debby Smith para montar la exposición "Vogue Like a Painting" en el Museo Franz Mayer, la cual estará abierta al público a partir del 12 de julio al 15 de septiembre.

La exhibición, que explora la relación entre el arte, la fotografía y la moda, está compuesta por imágenes que bien podrían pasar por pinturas debido a las referencias culturales que poseen.

"A principios del siglo XX, Condé Nast compró Vogue. Dirigió la revista a un público culto, para eso se fue a París y contrató a artistas para realizar portadas ilustradas. En los años 20 personalidades como Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Horst P. Horst y Man Ray, junto con diseñadoras de moda como Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, hicieron que fuera difícil separar la fotografía del arte a través de sus colaboraciones con la publicación", dijo Smith cuando se le preguntó sobre el rol de Vogue en la fotografía artística.

Tras presentarse en el museo Thyssen-Bornemisza en Madrid en 2015 y en la Galería Kunstforeningen GL STRAND de Copenhague en 2018, la exposición llega a México, país al que la curadora considera como unos de los últimos lugares con magia genuina.

"Vogue Like a Painting" en México está formada por 65 fotografías impresas en gran formato del archivo de Condé Nast. En la edición mexicana se integran dos nuevas fotografías: los retratos de Yalitza Aparicio, firmado por Santiago & Mauricio -el cual recuerda una pintura de Frida Kahlo-, y el de la modelo Romee Strijd por el fotógrafo holandés Erwin Olaf. La curadora explicó que esta última foto no había tenido la oportunidad de presentarla porque la modelo emula a una Madonna amamantando a su bebé y fue censurado.

En la muestra se encuentran imágenes icónicas capturadas por grandes fotógrafos, tanto clásicos como Horst P. Horst, Cecil Beaton, como contemporáneos: Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Annie Leibovitz, Tim Walker, Nick Knight, entre otros.

La exposición está dividida en 5 secciones: Retrato, Naturaleza muerta, Rococó, Paisajismo y Arte Moderno del siglo XX. En cada sala se pueden encontrar fotografías inspiradas en obras maestras como "La joven de la perla" de Johannes Vermeer.

A lo largo del recorrido también se encuentran piezas de indumentaria de alta costura que, así como las fotografías se vuelven pinturas, éstas toman el rol de esculturas.

"Vogue Like a Painting" estará en el Museo Franz Mayer del 12 de julio al 15 de septiembre.