Froome no se rinde y quiere su quinto Tour de Francia

El británico Chris Froome (Israel Start-Up Nation), cuatro veces ganador del Tour de Francia, continúa con la ambición de alcanzar el quinto maillot amarillo en París y, a pesar de no haber recuperado su mejor forma tras la grave lesión de 2019, asegura que "no hay nada" que le detenga en su intento.



"El quinto Tour es un gran reto, pero con cuatro títulos estoy tan cerca.... No hay nada que me detenga, así que me encantaría dar lo mejor de mí y ganar el quinto. El espíritu ganador prevalece y espero que el cuerpo responda", señaló en 'The Guardian'.

Froome, de 35 años, admite que su experiencia en la pasada Vuelta a España fue decepcionante. Terminó en el puesto 98.

"Fue frustrante y decepcionante, pero mirando un poco hacia atrás recordé que un año antes apenas podía caminar", dijo.

Lejos de su mejor versión, Froome no ha desgastado una ambición que permanece intacta, por eso aún sueña con alcanzar el quinto Tour e igualar en el palmarés histórico a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Actualmente Chris Froome disputa el Tour de los EAU, donde prueba su estado de recuperación para aspirar a lo máximo.

Inició su temporada 2021 el domingo en el UAE Tour. De momento, los resultados son muy discretos. Se encuentra tras la tercera etapa en el puesto 44 de la general, a 14:53 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.