Fue de rebote, pero Funes Mori se lo ganó: Antonio Briseño

Fueron varios los puntos a favor para que Rogelio Funes Mori fuera convocado a la Selección mexicana, así lo señaló el central de Chivas Antonio Briseño, quien descartó que el llamado del argentino naturalizado mexicano, se haya debido a que se están haciendo mal las cosas en las fuerzas básicas de los equipos y que no haya calidad de elementos aztecas en la Liga.

"No es problema de la convocatoria, es porque Raúl Jiménez no está por el golpe en la cabeza, se juntó con los seleccionados que van a la Copa Oro y Juego Olímpicos, entonces hicieron dos selecciones, tampoco está el máximo goleador de la Selección mexicana convocado y fue de rebote, no se están haciendo mal las cosas, se va por buen camino y Funes Mori se lo ha ganado en la cancha con sus más de 120 goles".

No se mostró en contra del llamado de Funes Mori, le desea éxito el "Pollo" porque al final defenderá los colores del Tricolor y precisó que su llamado está dentro del marco legal en todos los aspectos.

"Es una Liga en la cual, si quieres ser competitiva debes traer a los foráneos. Funes Mori llegó, formó su familia, tiene cinco seis años jugando en México y tiene todo el derecho de que puede estar ahí, ya tiene 10 torneos en la Liga y esos campeonatos te permite FIFA la convocatoria.