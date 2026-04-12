Fue presentada la Copa Libertadores de Voleibol

Fue presentada de manera oficial la Copa Libertadores de Voleibol, la cual se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo en las instalaciones de la Fenapo, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

Durante el anuncio, se informó que el torneo contará con la instalación de 20 canchas en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina, donde se espera la participación de más de 3 mil personas entre jugadores, entrenadores y público

en general.

El certamen ya cuenta con equipos confirmados de distintos estados del país, entre ellos Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Querétaro, Zacatecas, Estado de México, Guanajuato y Veracruz, además de escuadras provenientes de la Zona Media y la Región Huasteca, lo que garantiza un alto nivel competitivo.

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Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de abril, asegurando un mínimo de seis partidos por equipo participante, lo que permitirá mayor actividad y fogueo para los competidores.