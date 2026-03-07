logo pulso
Fue presentada la Copa Potosí 2026

Por Romario Ventura

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Fue presentada la Copa Potosí 2026

Ante una gran asistencia de integrantes de la comunidad futbolística potosina, este viernes se llevó a cabo la presentación oficial de la Copa Potosí 2026, conocida también como la "Copa del Millón", certamen que se disputará del 30 de marzo al 4 de abril en diferentes sedes de la capital potosina.

El evento contó con la presencia del gobernador de San Luis Potosí, quien encabezó el acto acompañado por destacadas figuras del futbol internacional como Rafael Márquez Álvarez, histórico jugador del FC Barcelona; además del ex seleccionado mexicano Paul Aguilar y el exjugador de la selección paraguaya Pablo Aguilar, quienes se sumaron al lanzamiento oficial del torneo.

De acuerdo con los organizadores, la competencia reunirá a cerca de mil 400 futbolistas que participarán en categorías infantiles, juveniles y libres, tanto en la rama varonil como femenil, consolidándose como uno de los torneos amateur más importantes del país.

Los encuentros se disputarán en diversas sedes deportivas de la capital potosina, entre ellas la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el Instituto Potosino de la Juventud y el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, escenario donde se disputará la gran final.

Entre los equipos que ya han confirmado su participación para esta edición destacan Chivas Alabama, Terreno Almabe, Atlético Nacional, Armadillos Buenavista, Cartagena, PKS Blinders, Chivas Impulsora, Canchola FC, Prados FC, Huasteca Potosina, Epoxipisos Tacos Julio, Lokillo´s Truck Chiapas y Quinta Imperial Carrera FC, entre otros conjuntos que buscarán quedarse con el título de este tradicional certamen.

Con una importante bolsa de premiación de un millón de pesos y la participación de equipos de distintas regiones del país, la Copa Potosí 2026 promete convertirse nuevamente en una auténtica fiesta del futbol en tierras potosinas.

