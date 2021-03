Fue presentado Recicladora Ramírez

Ayer se llevó a cabo la presentación del equipo Recicladora Ramírez-Monarcas-Pagasa, el cual estará participando dentro de la categoría de Ascenso "B" de la Liga Potosina de futbol soccer.

Se contó con la presencia de Miguel Ramírez de Recicladora Ramírez, Antonio García de Pagasa Consultores, Francisco Portillo de la Liga Potosina y el jugador Armando "Pikos" Tovar, así como de otros copatrocinadores como el Renegado El Rey del Helado, Carnicería La Esperanza, Recicladora Abeja, Grupo R2F la Industria del Reciclaje y RUME Grupo Reciclador Industrial.

Antonio García uno de los patrocinadores del equipo dijo que esto no solo es un equipo de fútbol sino un proyecto que pronto va dar muchos logros y satisfacciones a quienes están creyendo en él y no descartó que también muy pronto vuelva a levantar un título más en la Liga Potosina, tanto así que los demás equipos también querrán armarse, pues ahora sí que vienen por todas las canicas y no duden en que vean aún en la División de Ascenso B a jugadores de la talla de los que han estado con el conjunto de PAGASA ahora en este proyecto llamado Recicladora Ramírez-Monarcas-Pagasa.

Armando Tovar manifestó que para él es un gusto volver a estar dentro de esta organización pues es donde PAGASA emprendió el vuelo hasta hacerse de un nombre dentro del fútbol potosino y la prueba está en la Copa Gobernador conseguida.