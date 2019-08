"Fue un momento único, increíble y no me queda nada más que agradecer", dice Herrera tras partido en SLP

El delantero español Sergio Camello, anotador hoy en la victoria del Atlético de Madrid, 1-2 sobre el San Luis en un amistoso, aseguró que sabían que el partido sería difícil pero querían terminar bien la gira americana.



"Sabíamos que iba a ser competido, queríamos acabar bien la gira y lo hemos conseguido", aseguró a los medios el atacante de 18 años, una de las promesas del cuadro colchonero.



Este sábado el argentino Nicolás Ibañez convirtió un gol para darle al San Luis una ventaja que se esfumó cuando en el minuto 72 Camello convirtió de cabeza a pase de Carlos Isaac y empató el duelo, decidido con un autogol de Antonio Portales 12 minutos más tarde.



Camello recordó que el Atleti lleva un mes de preparación y aunque hoy buscaron la victoria, lo importante será el debut en la liga el 18 de agosto contra el Getafe.



"La gira se nos ha dado bien, queda un partido en Suecia en el que vamos por todo y después a pensar en la liga", observó.



El centrocampista Héctor Herrera, nuevo fichaje de los colchoneros, confesó que su adaptación ha sido ideal y se encuentra listo para tratar de buscar un puesto de titular en la alineación del entrenador Diego Simeone.



"Estoy contento, agradecido por el recibimiento, con eso ha sido fácil adaptarme; el ambiente del grupo es bueno y eso ha sido buenísimo para los que estamos llegando; me siento súper adaptado y súper confiado", dijo.



Herrera, que llegó al Atlético después de buenas actuaciones con el Oporto, reconoció que quemar las naves y empezar de cero en un club tan grande como el español es un reto, pero está motivado para vencerlo.



"Quiero ser gente importante en el Atlético, estoy orgulloso de pertenecer a este grupo", enfatizó.



Por ser mexicano, Herrera fue el más ovacionado de los jugadores del cuadro español, los hinchas corearon su nombre y al entrar de cambio este sábado revolucionó el ambiente en el estadio.



"Fue un momento único, increíble y no me queda nada más que agradecer", concluyó.



El Atlético viajó hoy a la Ciudad de México para regresar a Europa y comenzar a preparar el último amistoso de la pretemporada, el 10 de agosto ante Juventus en Estocolmo.



Después de ese encuentro Simeone concentrará a sus jugadores para el inicio de la liga española, en la que debutará el 18 de agosto contra el Getafe.