Funcionaria mexiquense agradece brazadas a atleta que no tiene brazos

La Secretaria de Cultura del Estado de México, Marcela González Salas, cometió una declaración desafortunada luego de que felicitara por "las brazadas" que daba Juan Ignacio Reyes, un exnadador de deporte adaptado que no tiene brazos. "Y qué decir de las Juan Ignacio Reyes, que nos inundaba el alma con cada brazada", mencionó la funcionaria al referirse a Reyes, quien estaba a unos pasos de ella.

Reyes, un cúadruple medallista de oro en los Juegos Paralímpicos no cuenta con ninguno de sus brazos y tampoco con su pierna izquierda, pero se impulsaba con su pierna derecha en las competencias.La declaración se dio en el marco de la inauguración del Museo del Deporte en las instalaciones del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado en Texcoco. En el evento también estuvieron presentes otros deportistas como la taekwondoína Ana Zulema Ibáñez, la exclavadista Tatiana Ortíz y la exciclista Belem Guerrero.Tras escuchar tal declaración, al medallista paralímpico no quedó más remedio que tomar la referencia con humor y reírse mientras estaba en el estrado con otros acompañantes. Además, en el momento de la desafortunada declaración también estaba presente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo."Yo entré a la natación a los 6 años", respondió Reyes cuando fue su turno al micrófono. "Sabía que la rehabilitación iba a ser para que me crecieran los brazos y como dice Marcela 'inspirarlos con mis brazadas' ¿por qué no?". El video desató polémica en las redes sociales.