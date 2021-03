Funes Mori, ¿una solución para la Selección Mexicana?

En los últimos días se ha especulado sobre la posible convocatoria de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana debido a que es un futbolista del gusto de Gerardo Martino y que encaja a la perfección en su esquema.

Además, ante la baja de Raúl Jiménez por la lesión que sufrió en el cráneo, dejaría una vacante en la posición, ya que otros futbolistas no podrían estar contemplados como José Juan Macías, quien estará asistiendo a la selección preolímpica, Javier Hernández, que no se encuentra en su mejor momento futbolístico.

La posibilidad de que el delantero de los Rayados de Monterrey vista la playera tricolor tomó fuerza desde que la FIFA cambió su reglamento para las convocatorias de selecciones, así que esto le abrió las puertas para representar a México debido a que participó en un torneo Sudamericano Sub 20 y un partido amistoso con el equipo de Argentina.

Lo que detiene su llamado es el trámite, ya que la Secretaria de Relaciones Exteriores aún no le entregan la carta de naturalización. Pero, ¿Qué otros delanteros mexicanos son los que se quedarían fuera de la convocatoria en caso de llamar a Rogelio Funes Mori?

Las opciones más viables son Henry Martín y Alan Pulido para conformar la delantera de México en la siguiente fecha FIFA, en la que enfrentarán a Gales y Costa Rica en la gira europea a finales del mes de marzo.

Martín se encuentra como el mejor goleador del América en el Guardianes 2021 con cuatro anotaciones, mientras que Alan Pulido no tiene actividad desde el 29 de octubre y está cerca de iniciar su pretemporada con el Sporting Kansas City de la MLS.