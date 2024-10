Impacto de la saturación en la asistencia a estadios de futbol

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- El extécnico y ahora comentarista de futbol, Miguel Herrera, habló sobre las malas entradas que se han dado en varios estadios de la Liga Mx y de la Selección Nacional que, para su gusto, se debe a la "saturación de juegos sin trascendencia" que se presentan.

"No es que el espectáculo haya ido a la baja, está saturado de tanto juego sin trascendencia a la afición y eso se refleja en que la afición está harta, cansada de ver partidos sin trascendencia que se los meten a fuerza, torneos metidos con calzador y el mismo futbolista se satura.

"No es lo mismo jugar 30 partidos o 35, que jugar 50; aunque deben estar acostumbrados, se satura de repente. Hay muchas lesiones, no terminan de poner a su mejor equipo porque ya hay lesionados, ya hay suspensiones, tienen que rotar elementos para solventar el torneo, pasa más por ahí", dijo Herrera.

Sigue gustando. Pero aseguró que esto no es porque a la afición le haya dejado de gustar el futbol o ya no quiera ir a los estadios a disfrutar de los partidos que se presentan semana a semana, o día tras día.

"No creo que pase por un desencanto, pasa por una saturación. No puedes meter Copa América, con unas entradas espectaculares, no puedes meter una Leagues Cup enseguida de una Copa América y quieres que los estadios estén llenos, no puedes meter partidos amistosos y ahora una Copa que acaban de jugar, Las fechas FIFA, llega un momento que la gente se satura. Saturaron a la gente de futbol y de gastos, es obvio que deja de ir y si, además, el nivel es pobre, pues obvio que la gente abandona la tribuna", señaló.

Un ejemplo. Puso como ejemplo la Premier League de Inglaterra, donde la pasión futbolera se vive de otra manera y los estadios tienen buenas entradas porque es toda una experiencia diferente.

"La Premier es un producto que lo tienen extraordinariamente bien manejado, lo tienen muy cuidado, es un producto que les genera muchísimo.

"Llegas al estadio y es una experiencia caminar con tranquilidad, no hay alborotos. Hay llenos, pero tienes una entrada accesible. Las canchas son extraordinarias, no es que llegues a tu lugar y haya cinco personas, y tengas que parar a los que están ahí, la gente respeta mucho eso. Es un producto que lo tienen muy diferente a nosotros, la cultura es totalmente distinta. Hay cosas que se pueden aprender y llevar a cabo, no son tan difíciles", culminó.