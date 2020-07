Futbolista de León con Covid es acusado de "mitotero y negligente"

Tras anunciar que arrojó positivo a Covid-19, Fernando Navarro, jugador del Club León, acusó ser blanco de críticas y burlas en las redes sociales.

"He aprendido a la mala que en las redes sociales hay mucha envidia y odio, gente enojada que se desquita con la gente en general, muchas veces somos con los que se desquitan, he tratado de ignorarlo, pero tengo que aclarar un tema que me afecta directamente y porque me difaman", manifestó el defensa esmeralda en un video colgado en Instagram.

Pero, lo que también molestó a Navarro es que usuarios de las redes lo criticaron por una par de publicaciones en las que supuestamente lo exhiben paseando en un centro comercial y en un local de comida.

"Comentan que me lo había ganado (el coronavirus) por mitotero, por estar en varios lugares de la ciudad y que en mis redes sociales se podía ver. Fuera de mi casa las publicaciones que hay son de Las Marquesitas -que es mi negocio- y una barbería -mi otro negocio-.

"Lo aclaro, porque me afecta y dicen que he sido negligente en mis cuidados, he tratado de cuidarme y salir lo mínimo, hasta dijeron que me tatué y no. Aclarando eso, espero estén bien, nos seguiremos preparando para regresar lo antes posible, no gasten tiempo en inventar", remató el zaguero de los felinos, quien desde el jueves pasado presentó síntomas de coronavirus, por lo que causó baja en el debut del León en el Guardianes 2020.

En el estado de Guanajuato se registran 17 mil 543 contagios de Covid-19 y 851 muertes.