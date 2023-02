Futbolista de Monterrey jugó con una playera sin número

A-AA+

Monterrey recibió en la Jornada 8 a Xolos, partido donde los regiomontanos se quedaron con los tres puntos gracias a la anotación de Germán Berterame en los últimos minutos, que significó el 2-1 final.

Más allá del resultado y las anotaciones, lo que llamó la atención fue que Víctor Guzmán terminó el encuentro con una playera sin número, y aunque parece que infringió el reglamento, Rayados no será castigado.

Víctor Guzmán al minuto 86 disputó el balón con Édgar Méndez, como consecuencia el jersey del jugador de Rayados se rompió, así que se cambió la playera, misma que no tenía estampado el número que utiliza el defensa.

En la transmisión del partido los narradores exhibieron este acontecimiento, que de primera impresión parecía que Monterrey y el jugador habían incumplido en el reglamento.

Víctor Guzmán no recibió una queja por parte del árbitro por no traer su número en la playera, todo porque el jugador ya había utilizado las dos playeras con las que puede participar en el juego.

Así que al romperse su último jersey, Guzmán se vio obligado a jugar los minutos que quedaban sin utilizar el ´4´ en su espalda.

La Liga MX no sancionará a Monterrey, ni al jugador porque en su reglamento indica que en caso de emergencia podrían recurrir a dicha opción sin número.

"Los clubes deberían tener disponible en la banca, durante todos los partidos, playeras de jugador y playeras de portero, todas sin número y en diferentes tallas, idénticas a las programadas por la Comisión de Árbitro, para que, en caso de ser necesario, un jugador pueda cambiarse y no se pierda tiempo del partido por traer la playera desde vestidores".