Futbolista de San Luis discute con aficionados en el estadio

El uruguayo Juan Izquierdo, zaguero del Atlético de San Luis, se encaró con la afición potosina al término del partido contra el Puebla.

La gente se metió con el sudamericano, que no aguantó los insultos en su contra y fue a reclamarle a la gente tratando de subirse a la tribuna, y al no lograrlo, entró al túnel para encontrar otro lugar para llegar a donde estaban quienes le gritaron.

El jugador fue perseguido por elementos de apoyo del estadio para tratar de impedir que esto trascendiera. Era la primera vez en el torneo que el público entró a las gradas del Alfonso Lastras.

El auxiliar técnico de Leonel Rocco, Pedro Gracia, habló acerca del comportamiento del futbolista. "No podemos decir que estamos a favor, pero es justificable. El jugador lucha, trabaja y suda. Al jugador se le falta al respeto, el jugador no quiere perder, el extranjero deja a la familia, se siente dolido, pero la gente quiere ganar, no razona, con el corazón va hacia adelante. Hay que entender de las dos partes. No justifica pero lo entiendo", dijo.

Además de esto, durante el partido se dio una bronca en las tribunas entre los mismos aficionados del equipo potosino, los cuales comenzaron a golpearse y patearse hasta que uno de ellos rodó por las tribunas pocos metros... La seguridad del estadio llegó rápidamente al lugar de la gresca a tratar de poner calma.