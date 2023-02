Futbolista de Santos encaró al DT de Puebla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El futbolista argentino de Santos, Javier Correa, se encaró con el director técnico mexicano de Puebla, Eduardo Arce, en zona mixta al finalizar el partido entre Guerreros y La Franja de la Jornada 9 del Clausura 2023.

El jugador lagunero se encontraba dando unas declaraciones a la prensa cuando se encontró con el estratega poblano en los túneles del Estadio TSM Corona y lo afrontó sin titubear.

El conflicto se originó desde transcurso del cotejo, que ganaron los Guerreros, ya que Arce consideró que Correo tardó mucho tiempo en salir del terreno de juego al momento de ser sustituido.

En la zona de bancas, se armó la trifulca, pero no pasó a mayores por la intervención de los cuerpos técnicos y futbolistas.

"Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores de él, no a ver si yo salgo rápido. Me gustaría que me lo diga enfrente todas las cosas que gritó, pero como no tiene huevos, no me lo va a decir", dijo Javier Correa.

De igual forma, el evento en el túnel rumbo al vestidor no terminó en algo que lamentar; jugador y entrenador se encararon y se hicieron de palabras, pero fueron separados por personal del estadio.

"Tú nada más provocas, todo el día provocas", respondió Eduardo Arce antes de retirarse de la zona mixta.