Futbolista explota contra Chivas Femenil: "gano 4 mil pesos al mes", revela

Una vez que quedó fuera de la institución del Guadalajara, tras haber estado borrada de Chivas Femenil todo el Guard1anes 2020 por causas que dice desconocer, Daniela Pulido levantó la voz y espera que la Liga MX Femenil mejore salarios a jugadoras, porque hay quienes ganan 2 mil pesos en Chivas y es una constante en los demás equipos.

"Es un tema muy delicado, pero se tiene que tocar, es el tema del sueldo porque es un muy crítico. Inicié ganando en Chivas 2 mil 500 pesos, tenía que irme en camión, tenía que llegar a mis clases, tenía que ser responsable en la escuela, no faltar a entrenamientos y hoy en día gano 4 mil pesos al mes, pero el club me queda a una hora de mi casa".

Pulido precisó que es insuficiente el pago que reciben en Chivas Femenil, incluso muchas para ahorrar no llegan en transporte público, tampoco en carro, para no gastar en traslados y es algo que decepcionó a Pulido, así como a otras jugadoras que actualmente están en el equipo.

"Tengo que gastar en gasolina, algunas llegan en camión y otras en bicicleta. No podemos vivir de esto, muchas compañeras de otros equipos pasan por lo mismo, tiene que pagar renta y es imposible vivir con ese sueldo, porque ojo, yo ganaba 4 mil pesos al mes, pero hay compañeros que ganan menos que eso. Si se ponen a ver, es imposible vivir con dos mil pesos al mes pagando renta, transporte. Es por eso que me orillan a tomar esta decisión".

Precisó Pulido que continuará buscando cumplir sus sueños personales, darle más forma a sus planes de vida, estudiará y siempre estará agradecida con Chivas por dejarla cumplir un sueño, jugar en la institución y formar parte de la historia a formar parte del primer equipo campeón en la historia de la Liga MX Femenil.