Futbolistas sancionados se enteraron por el comunicado de Chivas

Dieter Villalpando, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez, se enteraron de la sanción a la que fueron sometidos tras verse inmiscuidos en el escándalo de indisciplina tras el partido ante el Atlas en el Clásico Tapatío, cuando salió el comunicado, nadie de la dirigencia se comunicó con ellos antes y así lo mencionó el abogado Enrique Venegas.

Venegas tiene la representación legal de Villalpando contra la joven que lo señaló, también guía a "Gallito", Peña y es representante del jugador "Chofis" López, de quien refirió se encuentra tranquilo tras todo el problema extra cancha que se ha dado y en el cual precisó, no hizo nada malo.

"No toma, no fuma, ojo estamos respetando y acatando la decisión del club Guadalajara sigue siendo activo de ellos, no le han determinado sanción económica ni de ningún tipo. Tiene el carácter de transferible previo a que inicie el periodo de transferencias, pero él está a la orden y es parte del club. Lo único que me llamó la atención, es que Dieter como Lalo, Peña y Galito, se enteraron por medio del comunicado, no les dijeron de manera personal la decisión y se acata".

"Chofis" se encuentra fuerte en lo anímico, esperando conocer cuál será su futuro y acatarán lo que ha dicho Chivas hace unas horas apenas.

"Fuerte, soy muy cercano a él. Con Eduardo hay una relación muy estrecha y anímicamente dice pues no hice nada. Sí me reuní con mis compañeros después de un día de juego, no vi tanto tema por el Covid-19".

López entrena fuerte, está metido en lo suyo porque no tiene ningún problema legal y solamente ha respondido a los señalamientos de la reunión en la cual estuvo, mediante una declaración por escrito que ya fue entregada.

"El jugador está metido, es un chavo que no toma y si preguntan, es de los que llega dos horas antes al entrenamiento, trabaja dos sesiones por día. Entrena con el equipo y en la tarde regresa con el preparador físico y desafortunadamente a veces se estereotipa por los tatuajes, la forma de vestir o algo, pero creo somos un poco prejuiciosos".

En este momento no ha visto ningún tipo de ofertas, no ha tenido acercamientos con clubes para saber si hay interés en sus servicios, pero tiene la seguridad que estará demostrando su calidad en otro equipo el torneo entrante.

"Mentiría si dijera que estoy avanzado con alguien, no la verdad. Es un jugador diferente, tiene razón y no creo que tenga dificultad para acomodarse en otro equipo. Es un elemento diferente, tiene características especiales por eso no se iba del equipo".