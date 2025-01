Futuro al aire de Aaron Rodgers

FLORHAM PARK.- Aaron Rodgers desconoce si jugará futbol americano más allá de esta temporada. Y si lo hace, no está seguro de si será con los Jets de Nueva York.

El quarterback de 41 años considerará cualquier escenario durante la temporada baja. Eso incluye potencialmente ser mentor de un joven que algún día podría tomar su puesto. O incluso ajustar su contrato nuevamente para quedarse con los Jets la próxima temporada.

“Sí, estoy abierto a todo”, dijo Rodgers después del entrenamiento del miércoles.

También se imagina estar aún más saludable para comenzar la próxima temporada de lo que estaba esta campaña, después de recuperarse de un tendón de Aquiles roto.

“Sí, es posible”, dijo antes de sonreír. “Aunque podría estar sentado en una playa”.

El futuro de Rodgers será un tema de conversación desde ahora hasta que haya claridad en algún momento de la temporada baja, ya sea que regrese con los Jets, se retire o sea liberado y planee jugar en otro lugar. Pero reiteró que su primera opción es permanecer en Nueva York.

“Sí, quiero decir, hay muchas razones por las que esta sería una gran oportunidad”, dijo. “Pero voy a ver qué pasa. Hay muchas cosas que tienen que suceder”.

Rodgers se refería a la búsqueda de los Jets de un gerente general y un entrenador en jefe después de que Joe Douglas y Robert Saleh fueran despedidos a principios de esta temporada.

“Ya sea que yo sea parte de la conversación, o ya sea que sigan adelante”, dijo Rodgers, “pase lo que pase, me tomaré mi tiempo y pensaré en mi futuro”.

Rodgers luchó con problemas de rodilla, tobillo y muslo al principio de la temporada y claramente las lesiones obstaculizaron su desempeño mientras él y los Jets tenían un mal comienzo. El cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la NFL reconoció que esta temporada —los Jets están 4-10 y eliminados de los playoffs por 14to año consecutivo— no estuvo a la altura de sus estándares o expectativas.

Pero también se niega a usar las lesiones como excusa por su juego inconsistente durante gran parte de esta campaña.

“Es un juego de suposiciones”, dijo Rodgers. “No entro mucho en eso. Sentí que estaba lo suficientemente saludable para jugar, así que jugué y eso fue el final de la conversación. Hubo juegos en los que estaba más limitado y juegos en los que me sentí un poco mejor.

“Pero obviamente, me siento mucho mejor las últimas semanas”.

En sus últimos dos juegos, Rodgers completó 43 de 69 pases —un porcentaje de 62% de pases completos— para 628 yardas y cuatro touchdowns sin intercepciones. En la victoria de los Jets por 32-25 el domingo en Jacksonville, lanzó para 289 yardas con dos envíos de anotación a Davante Adams y otro a Garrett Wilson en una extraña victoria con una remontada tardía.

Aún así, el veterano de 20 años en la liga dijo que un repunte a finales de temporada no necesariamente afectará cómo abordará el regreso para 2025.

“No, me tomaré un tiempo después del año —a menos, ya sabes, que me liberen de inmediato”, dijo con una ligera sonrisa. “Pero de todos modos me tomaré un tiempo, ya sea que quiera jugar o no, pero me alejaré de ello de cualquier manera”.

Rodgers tiene contrato hasta la próxima temporada con un salario base no garantizado de 2.5 millones de dólares. También tendría derecho a un bono de opción de 35 millones de dólares antes de que comience la temporada regular y contaría 23.5 millones contra el tope salarial. Pero si es cortado o se retira, los Jets podrían absorber un cargo de dinero muerto de 49 millones de dólares el próximo año a menos que lo designen como un corte del 1 de junio y puedan distribuirlo en dos años.

Esos son problemas que el nuevo régimen del equipo tendrá que considerar, así como si creen que aún puede liderar a los Jets en el campo y mantenerse saludable.

Es probable que Nueva York tenga una selección dentro del top 10 del draft de 2025, por lo que tomar un quarterback es una posibilidad. Rodgers insiste en que está bien con eso, si todavía está en el equipo. También se le preguntó si podía ver un escenario en el que los Jets le pidieran que regresara, pero podrían recurrir a un joven si quedan fuera de la contienda por los playoffs.

Lo comparó con cuando estaba en Green Bay y los Packers seleccionaron a Jordan Love en la primera ronda en 2020. Rodgers comenzó tres temporadas con Love detrás de él, y fue el MVP durante las temporadas 2020 y 2021, antes de que los Packers siguieran adelante.

“Cuando seleccionaron a Jordan, sentí que estaba a una mala racha de ser enviado a la banca, y gané MVP un par de años, así que así es la liga”, dijo Rodgers. “Tienes que demostrar que puedes jugar cada semana, y durante periodos.

“Entonces, si me piden que vuelva y seleccionaron a un chico, lo mentorizaría al máximo si estaba jugando. Y trataría de jugar lo mejor que pudiera para mantenerlo en la banca”.