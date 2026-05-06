G. Moreno es subcampeón de la Liga ABE

El basquetbolista potosino Gabriel Moreno tuvo una destacada participación en la gran final de los Ocho Grandes 2026 de la Liga ABE, donde su equipo, las Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, se quedó con el subcampeonato tras caer 68-60 ante el Tecnológico de Monterrey campus Toluca.

El encuentro, disputado en la Arena Borregos del Tec de Puebla, fue intenso de principio a fin, con un conjunto poblano que luchó hasta el último momento en busca del título, aunque finalmente no logró revertir el marcador.

A pesar del resultado, el desempeño individual de Gabriel Moreno fue sobresaliente. El poste potosino aportó 12 puntos, 8 rebotes y 2 bloqueos en la final, además de ser reconocido al integrar el Cuadro Ideal del torneo, distinción que lo coloca entre los mejores jugadores de la competencia.

Tras el partido, Moreno compartió su sentir luego de disputar una final de alto nivel: "Es una muy buena experiencia que me enseña a prepararme más, a seguir entrenando y regresar con toda la próxima temporada. Estoy agradecido con mi equipo, con mis compañeros y con mi familia que siempre está conmigo en las buenas y en las malas", expresó.

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Con este resultado, las Águilas de la UPAEP concluyen la temporada 2025-2026 como subcampeonas, sumando una nueva final en su historial reciente sin poder conquistar el título, siendo esta la tercera ocasión en la que el equipo se queda a las puertas del campeonato.

El desempeño de Gabriel Moreno no solo resalta su crecimiento individual, sino también lo proyecta como una de las figuras emergentes del baloncesto universitario mexicano.