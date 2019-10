Galardonan al GP de México en los Leaders Sport Awards

México.- El Gran Premio de México 2018, de la Fórmula 1, fue galardonado durante la ceremonia de los Leaders Sports Awards 2019 dentro de la categoría Mejor Live Experience.

En la ceremonia que se realizó en el Museo de Historia Natural en Londres, el director general del Fórmula 1 Gran Premio de México, Federico González Compeán, recibió el título que avaló a la carrera que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2018 como un magno evento.

El GP de México se impuso a otros sucesos atractivos para la afición como el US Open 2018; Drone Racing League at BMW Welt; Pool Deck at the Gabba Stadium y Overwatch League Grand Finals.

Los Leaders Sports Awards premian y reconocen la labor de las compañías, eventos e individuos que constantemente innovan para mejorar la experiencia de los aficionados en la industria de los eventos deportivos.

González Compeán destacó el esfuerzo para que el Gran Premio de México, que también ha sido elegido como la mejor cita de F1 por cuatros años consecutivos, sea una experiencia única para los amantes al deporte motor.

"Cada año nos esforzamos por ofrecer a todos los asistentes a nuestro evento una experiencia memorable y además ponga en alto el nombre de México. Recibir este premio como Mejor Live Experience representa un gran orgullo y satisfacción a nuestra labor como organizadores", indicó.

El directivo añadió que este tipo de galardones motivan para que la competencia mexicana siga mejorando año con año, justo cuando recién se extendió el contrato hasta 2022 como Gran Premio de la Ciudad de México.

"Sin duda esto nos impulsa a seguir trabajando para continuar ofreciéndole a la afición mexicana la mejor fiesta", comentó un emocionado Federico González.

El Gran Premio de México 2018 recibió cerca de 30 mil aficionados durante los tres días de la celebración en el Autódromo Hermanos Rodríguez que concluyó con un concierto del DJ holandés Armin van Buuren.