Gallito Vázquez cuelga los botines tras 18 años de carrera

Otra de las grandes figuras del futbol mexicano ha terminado su carrera como profesional este 2025. Luego de 18 años en el máximo nivel, José Juan "Gallito" Vázquez anunció su retiro.

El exjugador de León y de la Selección Mexicana, quien en los semestres más recientes tuvo un paso por la división de ascenso en México y la oportunidad de jugar fuera del país con el Aucas de Ecuador, utilizó sus redes sociales para compartir la noticia.

Con un emotivo mensaje, el también exfutbolista de Chivas y Santos Laguna aseguró haber tomado la decisión más difícil de su carrera, agradeciendo al deporte por todo lo vivido.

"Hoy es uno de los días más difíciles, pero también uno de los más especiales de mi vida. Después de tantos años dedicados al fútbol, he tomado la decisión de decir adiós a las canchas como jugador profesional. El fútbol no solo me dio alegrías, también me formó como persona. Me enseñó valores que llevaré siempre: el respeto, la entrega, la pasión por darlo todo en cada partido, en cada entrenamiento y en cada momento que la vida me puso un balón en los pies", escribió.

Vázquez, quien jugó la Copa del Mundo de Brasil 2014 y se vistió de gloria en la Liga MX con un bicampeonato con los Esmeraldas, mostró su agradecimiento a las instituciones que defendió y a los compañeros con los que se cruzó.

"Hoy cierro este capítulo con lágrimas, pero también con una sonrisa de satisfacción. Me voy tranquilo, sabiendo que lo di todo, que me entregué al máximo y que pude cumplir el sueño que tuve de niño: jugar futbol profesional".

En los últimos meses, el ahora exjugador había participado en duelos amistosos en varias partes de México y Estados Unidos, jugando torneos de talacha con 37 años.