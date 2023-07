Gallos Blancos avanza y se medirá a Pumas en Leagues Cup

A-AA+

PENSILVANIA, EU., julio 30 (EL UNIVERSAL).- En duelo de "hermanos", Gallos Blancos de Querétaro derrotó 1-0 a Xolos de Tijuana para avanzar en la zona Este 1 de la Leagues Cup y enfrentará a los Pumas de la UNAM en la siguiente fase.

Auténtico duelo de la liga mexicana, ante una escasa asistencia, con ambos equipos necesitados del resultado, pero sin mostrarlo a fondo en el terreno de juego. La victoria era necesaria, pero no mostraban muchas ganas de alcanzarla.

Pero fue Tijuana quien mostró más interés en atacar, particularmente buscando a Alexis Canelo y Lucas "Titi" Rodríguez, quienes incursionaban constantemente hacia el área queretana; mientras que Gallos Blancos se dedicaban a esperar y salir de repente a base de pelotazos con Pablo Barrera y Ángel Sepúlveda.

Pero cuando más dominio tenían los Xolos, fue Querétaro quien se fue al frente con gol de Emmanuel Gularte al 46.

La segunda parte Xolos fue el único en el campo, encimando a Gallos en busca del empate, que no llegó por la valerosa y aguerrida defensa queretana que resistió hasta el final embates de Canelo, Carlos González, "Titi".

El empate no llegó y Querétaro ahora se medirá a los pumas el próximo jueves en los dieciseisavos de final.