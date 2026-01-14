Gallos y Xolos, por su primera victoria
México.- Tras el inicio del Clausura 2026, llega la primera jornada doble de la Liga MX, y uno de los 5 encuentros programados para este miércoles será entre Querétaro y Tijuana.
Los dirigidos por Esteban González y Sebastián Abreu se vieron las caras por última vez en el Apertura 2025, cuando los Xolos se llevaron la victoria por la mínima diferencia (1-0), resultado que ahora buscará revertir el conjunto queretano aprovechando su condición de local en el estadio La Corregidora.
Querétaro llega a este compromiso tras un debut competitivo en la J1, en la que visitó el Olímpico Universitario y rescató un empate 1-1 frente a los Pumas de la UNAM. El gol de los Gallos Blancos cayó al minuto 71 por conducto del queretano Mateo Coronel.
Por su parte, los Xolos de Tijuana también iniciaron el actual torneo con un empate sin goles, luego de recibir en casa a las Águilas del América.
La transmisión del encuentro entre Querétaro y Tijuana podrá sintonizarse a través de FOX One, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
