Gana el Genoa de Johan Vázquez

Por Agencias

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
Johan Vázquez, futbolista mexicano del Genoa, fue titular y su equipo superó 3-2 al Bolognia para con ello alejarse de la zona de descenso en la Serie A de Italia. 

El central mexicano fue titular en el encuentro, en el que disputó hasta 73 minutos en el antes mencionado. 

Los del Genoa vinieron de atrás en el encuentro ya que empezaron perdiendo con los goles de Lewis Ferguson al minuto 35 y Sebastian Otoa con su autogol al 47´. 

Tras ello, Genoa lo remontó con los tantos de Ruslan Malinovskyi al 62´, Caleb Ekuban al 78´ y Junior Messias al 91´. 

Por el visitante Bologna terminaron jugando en inferioridad numérica tras la expulsión de Skorupski al 56´. 

Tras el triunfo, el conjunto del Genoa alcanzó las 23 unidades para que así sean décimo terceros en la tabla de posiciones, donde su rival es octavo con 30 puntos. 

