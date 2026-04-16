Ganan los Medias Rojas ante Mellizos
Story pega jonrón y suma 5 impulsadas; Early ponchó a cinco
MINNEAPOLIS.- Trevor Story conectó un jonrón e impulsó cinco carreras el miércoles para guiar a los Medias Rojas de Boston a una victoria de 9-5 sobre los Mellizos de Minnesota.
Connelly Early (1-0) permitió una carrera, dos imparables y dos bases por bolas, y ponchó a cinco en seis entradas, la salida más larga de sus ocho aperturas en las Grandes Ligas.
El venezolano Andruw Monasterio aportó tres de los 13 hits de Boston. Ceddanne Rafaela, quien bateó segundo en el orden por apenas segunda vez en su carrera en las Grandes Ligas, se fue de 3-1 con una base por bolas.
Simeon Woods Richardson (0-3) permitió siete carreras —seis limpias—, 10 hits y tres bases por bolas en cinco entradas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Austin Martin conectó par de imparables, incluido un cuadrangular. Ryan Kreidler pegó un jonrón de tres carreras en la novena entrada por los Mellizos, que perdieron apenas por segunda vez en 10 juegos.
Martin abrió la pizarra con un vuelacercas en la primera, pero Boston anotó cinco en la tercera y dos en la quinta y la sexta para tomar ventaja de 9-1.
Boston aprovechó un doble error en el tercer episodio del segunda base Luke Keaschall, quien fildeó el rodado productor de Masataka Yoshida, dejó caer la pelota cuando intentó tirar a segunda base y luego lanzó la bola más allá del primera base Josh Bell, lo que permitió que anotara una segunda carrera.
no te pierdas estas noticias
Toluca golea 3-0 a LA Galaxy y avanza a semifinales
El Universal
Paulinho anotó un doblete clave para que Toluca asegurara su lugar en la siguiente ronda del torneo.
Rosario Central vence a Libertad y lidera grupo en Copa Libertadores
AP
Universidad Católica sumó tres puntos en Brasil con un gol en el minuto 94 de Jimmy Martínez.
Oribe Peralta revela episodios de racismo
El Universal
Oribe Peralta recordó un episodio de racismo ocurrido en 2011 durante un partido entre Santos Laguna y Pumas en Ciudad Universitaria.