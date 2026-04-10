Ganan Marlins ante los Rojos

Por AP

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
MIAMI.- Owen Caissie conectó tres hits e impulsó tres carreras para que los Marlins de Miami derrotasen el jueves 8-1 a los Rojos de Cincinnati.

El venezolano Javier Sanoja también conectó tres hits e impulsó dos carreras, Xavier Edwards pegó un triple y el dominicano Otto López aportó un doble por los Marlins, que totalizaron 12 hits y mejoraron a 7-3 en casa esta temporada.

El derecho de los Marlins Max Meyer consiguió su primera victoria desde el 16 de mayo de 2025, al permitir cuatro hits y una carrera, con cuatro ponches. La última vez que Meyer ganó una apertura fue el año pasado contra los Rays de Tampa Bay, antes de someterse en junio a una cirugía en la cadera izquierda que puso fin a su temporada.

Caissie remolcó un par de carreras con un doble hacia la banda contraria ante Rhett Lowder (1-1) en la tercera entrada, para poner el marcador 3-0 después de que una jugada de selección del dominicano Agustín Ramírez permitió que Edwards anotara en la primera.

Caissie volvió a conectar doble en la sexta antes de anotar con el sencillo de Edwards al jardín central, y añadió un sencillo impulsor ante el venezolano José Franco en la séptima para poner el juego 6-1.

Tras un doble robo de Jakob Marsee y Graham Pauley, Ramírez impulsó dos carreras más con un sencillo en la octava.

Lowder permitió ocho hits y cuatro carreras limpias, con dos ponches, en 5 innings y un tercio. Los Rojos terminaron su gira como visitantes con marca de 5-2.

Tyler Phillips lanzó las últimas tres entradas para lograr su primer salvamento de la 

temporada.

    CONMEBOL respalda reelección de Gianni Infantino en FIFA
    La propuesta sudamericana para ampliar el Mundial a 64 selecciones coincide con el respaldo a Infantino.

    Álbum Panini Mundial 2026: precio y cantidad de estampas
    Se estima que para completar el álbum se requieren cerca de 140 sobres, menos que en 2022.

    México gana tercer bronce en Copa Mundo de Tiro con Arco
    Rommel Pacheco, director de Conade, resalta el potencial olímpico y el apoyo a los arqueros nacionales.

    Aficionados iraníes entre orgullo y protesta por Mundial 2026
    La FIFA insiste en la participación de Irán pese a tensiones políticas y preocupaciones de seguridad.