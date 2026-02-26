Ganan Pistons ante Thunder mermado

DETROIT.- Jalen Duren anotó 29 puntos y capturó 15 rebotes, Cade Cunningham sumó 29 unidades y 13 asistencias, y los Pistons de Detroit vencieron el miércoles 124-116 al mermado Thunder de Oklahoma City, en un duelo entre líderes de conferencia.

El Thunder comenzó el partido sin cinco de sus seis máximos anotadores: Shai Alexander-Gilgeous (abdomen), Isaiah Hartenstein (pantorrilla), Chet Holmgren (espalda), Ajay Mitchell (abdomen) y Jalen Williams (isquiotibiales).

El único de los seis principales que jugó de inicio fue Isaiah Joe, y se marchó al descanso debido a una contusión en la cadera.

Duncan Robinson aportó 16 puntos para Detroit, líder del Este. Los Pistons han ganado seis de siete compromisos para mejorar a 43-14.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jaylin Williams logró 30 puntos, la mejor marca de su carrera, para el Thunder, campeón defensor, y Cason Wallace añadió 23. Oklahoma City cayó a una foja de 45-15. Había ganado cinco de seis.