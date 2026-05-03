Ganan Yankees ante los Orioles

NUEVA YORK.- Cody Bellinger se fue de 4-4 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas, y lideró la victoria de los Yankees de Nueva York el sábado 9-4 sobre los Orioles de Baltimore para su 12do triunfo en 14 juegos.

Bellinger conectó un par de jonrones solitarios ante sliders, poniendo a los Yankees al frente en la segunda entrada frente a Kyle Bradish (1-4) y ampliando la ventaja a 6-1 en la quinta contra Keegan Akin para su 21er juego con múltiples jonrones, el segundo esta campaña. Pegó un doble impulsor en una tercera entrada de dos carreras y un sencillo impulsor en la séptima.

Trent Grisham conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta y Jazz Chisholm Jr. aportó un sencillo productor en la séptima y los Yankees quedaron 11 juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada, con 22-11.

Ryan Weathers (2-2), con la esperanza de mantenerse en la rotación cuando Carlos Rodón y Gerrit Cole regresen de lesiones, permitió tres carreras —una limpia—, tres hits y dos bases por bolas en cinco entradas y más. Los abridores de los Yankees tienen la mejor efectividad de las Grandes Ligas con 2,62.

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Baltimore perdió por tercera vez consecutiva y cayó a 0-7 contra abridores zurdos. Los Yankees tuvieron que pausar su celebración del final del juego durante unos segundos mientras Blaze Alexander apelaba sin éxito un tercer strike cantado.

Peter Alonso conectó jonrón por segundo día seguido en su primera visita a Nueva York desde que dejó a los Mets para unirse a los Orioles. Su sexto jonrón de la temporada fue el cuarto en nueve juegos.

El dominicano Jasson Domínguez se fue de 4-1 al regresar a la alineación de los Yankees por primera vez desde que un lanzamiento lo golpeó en el codo izquierdo el miércoles.