Ganar a EU es el único deseo de la Selección Mexicana

LAS VEGAS, EU., junio 14 (EL UNIVERSAL).- Ganar es la palabra que más se repite en la concentración mexicana, de cara al juego por las semifinales de la Nations League en la Concacaf. No revancha, ganar.

Porque es una obligación para México "ganar" en todo torneo organizado por la Concacaf. Y cuando el rival es Estados Unidos, "ganar" es prioridad.

El delantero de la Selección Mexicana Henry Martín lo tiene claro, aunque muchos hablen de revancha por enfrentarse al gran adversario de la zona.

"No sé si tengamos que ver el juego como revancha, pero todos los partidos son importantes para nosotros... Sabemos que el rival es Estados Unidos y entendemos la importancia, es el clásico de la región, pero nosotros siempre queremos ganar los partidos, sea quien sea el que esté enfrente", dijo el yucateco.

Mas ahora, "ganar" conlleva que el joven proceso de Diego Cocca tenga futuro: "[Su continuidad] no depende de nosotros, lo que depende es el resultado del partido. Vamos a salir a ganar, siempre pensamos en ganar y dejar una gran imagen. Lo demás, no tiene que ver con nosotros".

La presión que los rodea, la pone de lado: "Nos enfocamos en trabajar, aprovechar el tiempo que tengamos, aunque sea poco. Después de la Nations League viene la Copa Oro, que también es muy importante. Son dos torneos muy buenos y esperemos hacerlo de la mejor manera".

Dejando la política de lado y poniendo énfasis en las cuestiones cancha, el puesto de centro delantero parece ser uno en el Tricolor. Cocca juega con un punta y eso deja fuera de la alineación a Santiago Giménez o a Martín, pero el goleador del América se muestra tranquilo.