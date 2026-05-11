García destaca la garra de Santas

Luego de que Santas del Potosí lograra empatar la serie de playoffs de la LNBP Femenil tras vencer a Calor de Cancún Femenil en territorio quintanarroense, el coach de la quinteta celestial, Luis García, destacó la entrega y determinación de sus jugadoras, además de hacer un llamado a la afición potosina para respaldar al equipo en el duelo definitivo.

En declaraciones ofrecidas en zona mixta al finalizar el encuentro, el estratega reconoció la calidad del rival y aseguró que el triunfo obtenido tiene un valor especial por las circunstancias del partido y el nivel del conjunto cancunense.

"Hoy le ganamos a un buen equipo, un equipo contendiente para llegar a la final, pero primero nos tiene que ganar a nosotros en San Luis. Esto nos viste, nos da esa garra para continuar. Mis jugadoras se brindaron completamente al cien por ciento, nunca se rindieron, siguieron trabajando y luchando, y merecidamente se llevan este triunfo", expresó García.

"Ojalá se llene el estadio allá en San Luis Potosí para que la afición sea el jugador número seis y podamos redondear esto ante un gran equipo como lo es Calor de Cancún", comentó.

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Luis García señaló además que el equipo continúa en proceso de crecimiento y adaptación, especialmente tras la incorporación de la jugadora Brittany Byrd, quien recientemente se integró al plantel. "Vamos creciendo. Yo creo que para el martes debemos estar al 90 por ciento, porque ante un equipo como Calor de Cancún hay que estar al cien. Es un gran equipo", afirmó.

Finalmente, el coach resaltó la importancia de que entrenadores mexicanos estén protagonizando series importantes dentro de la liga profesional femenil. "Me gustaría decir que es un duelo de entrenadores mexicanos y eso es importante para mí. Ojalá haya muchos más entrenadores mexicanos en la liga", concluyó. Santas del Potosí y Calor de Cancún definirán el boleto a semifinales este martes 12 de mayo en el Auditorio Miguel Barragán, en un duelo que promete grandes emociones para la afición potosina.