García Jr. a mantener la cima en Puebla

El campeonato de NASCAR México Series llega este fin de semana al autódromo Autódromo Miguel E. Abed para disputar la cuarta fecha de la temporada, escenario en el que el piloto capitalino Rubén García Jr., al mando del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, buscará retomar el ritmo ganador con el que inició el campeonato.

Luego de una complicada fecha en Tulum por situaciones ajenas a su desempeño, García Jr. llega a Puebla como líder absoluto del campeonato con 132 puntos, ventaja de nueve unidades sobre su más cercano perseguidor, por lo que el objetivo será mantener la cima del serial.

La competencia en Puebla representa el regreso a un circuito ampliamente conocido para el piloto del auto #88, particularmente en la configuración de pista mixta, donde históricamente ha conseguido resultados positivos. Además, el equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis confía en contar con una puesta a punto competitiva que le permita pelear por su tercera victoria de la temporada.

"Este fin de semana ya regresamos a las pistas que conocemos y podremos retomar el ritmo que traíamos en las primeras dos fechas. Por lo general Puebla en la configuración mixta nos trae buenos resultados y para como ha venido trabajando el equipo no será la excepción en esta ocasión; nuestra meta es seguir adelante buscando más victorias en las próximas fechas que permitan asegurar el pase al Chase", comentó Rubén García Jr.

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El piloto capitalino reconoció que será un fin de semana exigente debido al limitado tiempo de prácticas disponibles antes de la competencia, situación que obligará al equipo a trabajar de manera precisa desde el inicio de actividades.

La agenda para Rubén García Jr. comenzará el sábado 16 de mayo con dos sesiones de entrenamiento programadas de 10:00 a 11:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas. Posteriormente se llevará a cabo la sesión de calificación de 14:10 a 14:40 horas, donde los diez mejores tiempos avanzarán a la disputa de la pole position, pactada a diez minutos a partir de las 14:45 horas.

La carrera correspondiente a la cuarta fecha de NASCAR México se celebrará el domingo 17 de mayo a las 13:50 horas, con una duración de 75 vueltas, un stage en la vuelta 30 y tiempo límite de 100 minutos.