García Jr. va por 3er. podio a Guadalajara

Un primer lugar en Monterrey y un segundo sitio en Tixtla Gutiérrez, Chiapas, tienen a Rubén García Jr., de Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy en la cima del estado del campeonato y ahora en la tercera fecha en Guadalajara buscará subir de nueva cuenta al podio.

García Jr. tiene una semana tranquila al no tener actividad en lo Estados Unidos, el campeón y líder de la temporada de Nascar Peak México está enfocado a la carrera de la perla tapatía, donde su principal objetivo es continuar con la suma de puntos que le permitan mantener su estancia en la cima del campeonato.

Luego de una carga de trabajo extenuante, García Jr., gracias a su preparación física y mental, ha podido mantenerse en alto nivel competitivo en EU, Europa y México, ahora llega Guadalajara, fecha que en el último año que Nascar Peak México pisó el Triovalo, el conductor de Canel´s salió bien librado al conseguir la tercera posición en la primera carrera del 2018, mientras que en la segunda conquistó la segunda posición.

Poder salir a practicar en dos ocasiones este próximo fin de semana en el Triovalo será importante para el piloto capitalino, ya que podrá conocer más de lleno al auto #88 de Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy, pudiendo así colocar el mejor balance que a la larga permita ser protagonista.

"Cada que me toca correr en México llego emocionado, sé lo fuerte que trabaja mi equipo Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy, así que como siempre me entregan coches ganadores, me entregó al cien por ciento para juntos obtener el mejor resultado posible", dijo Rubén.

Añadió, "Guadalajara ha sido una pista buena, nos hemos quedado muy cerca del triunfo sin aún conseguirlo, ahora siguiendo con el buen paso de este inicio de temporada, existe una nueva oportunidad para cambiar ese segundo y tercer sito por el primero que me permita extender la ventaja en el campeonato".

El capitalino mencionó que será importante poder rodar durante los entrenamientos, "será de mucha ayuda puesto que nos iremos adecuando al auto, buscando el balance que necesitamos para este fin de semana.

Dos entrenamientos y calificación darán la pauta a Rubén García Jr. de Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy este sábado en el Triovalo Guadalajara, el primero a las 11:00 am mientras que el segundo a las 14:30, pasando a la calificación a las cinco y media de la tarde.