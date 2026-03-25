García Jr. va por triunfo en Chiapas
El piloto Canel´s llega motivado al segundo compromiso de Nascar México
El piloto de la confitería potosina Rubén García Jr. enfrentará este fin de semana su segundo compromiso de la temporada 2026 de la NASCAR México Series, cuando compita los días 28 y 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, escenario donde buscará finalmente conquistar la victoria.
Ubicado en el municipio de Berriozábal, aledaño a Tuxtla Gutiérrez, el óvalo chiapaneco ha sido una pista donde García Jr. ha mostrado velocidad en distintas ocasiones, aunque sin lograr concretar el triunfo, una racha que espera romper en esta nueva oportunidad.
El arranque de temporada ha sido alentador para el piloto del auto #88 Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, luego de conseguir la victoria en la fecha inaugural, resultado respaldado por el trabajo realizado durante la pretemporada, donde el equipo logró importantes mejoras, entre ellas el cambio de chasis que venía afectando el rendimiento en 2025.
"Estoy contento de que finalmente pudimos hacer el cambio de chasis... desde la primera carrera ya se notaron los frutos de esa decisión", expresó García Jr., quien destacó que ahora cuenta con un auto más estable, lo que le permite enfocarse en afinar otros aspectos para maximizar el rendimiento en pista.
Sobre el reto en Chiapas, el piloto fue claro: "Es una pista donde históricamente hemos sido muy rápidos, pero por diferentes circunstancias no hemos podido concretar la victoria. Llegamos con buena motivación y ojalá sea el momento de cerrar el fin de semana con un triunfo".
El programa de actividades comenzará el sábado 28 de marzo con una práctica dividida en tres sesiones a partir de las 13:00 horas, seguida de la calificación a las 15:10. Más tarde, García Jr. participará en un Meet & Greet con aficionados en una agencia Toyota local.
La carrera se disputará el domingo 29 de marzo a las 13:40 horas, con un total de 200 vueltas pactadas y un stage programado en la vuelta 90, donde el piloto buscará consolidar su buen inicio de temporada y subir a lo más alto del podio en Chiapas.
