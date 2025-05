Gauff sufre, pero avanza

PARÍS.- Coco Gauff se metió en algunos problemas con su irregular saque el jueves en la segunda ronda del Abierto de Francia, y siguió poniéndose en posición de ganar al romper el servicio de su oponente.

La segunda cabeza de serie, que busca su primer título en Roland Garros, eliminó a la checa Tereza Valentova, 172 del ranking, por 6-2, 6-4 en 75 minutos en una tarde parcialmente nublada y cálida en la cancha Suzanne Lenglen.

En medio de una banda sonora de sirenas de las calles cercanas y rugidos de las canchas adyacentes, la campeona del Abierto de Estados Unidos 2023, Gauff, apenas logró producir 11 tiros ganadores, cinco menos que su oponente mucho menos experimentada. Gauff también terminó con 23 errores no forzados, un total que incluyó media docena de dobles faltas.

Contra Valentova, una joven de 18 años que ganó el título juvenil en Roland Garros el año pasado y competía en el cuadro principal de un Grand Slam por primera vez, Gauff sufrió cinco quiebres de servicio. Cuatro de los mismos ocurrieron en el segundo set, y cada vez, la estadounidense de 21 años logró recuperarse inmediatamente para llevarse el siguiente juego de servicio de Valentova.

“Hay un sentido de urgencia después de perder el servicio, sin duda. No quieres quedarte demasiado atrás. No quieres perder dos veces el servicio. Puedes vivir con una ruptura. Pero definitivamente tienes que sacar mejor y hacer un mejor trabajo manteniendo el servicio a medida que el torneo avanza”, dijo el padre de Gauff, Corey. “Probablemente ha sido una de las mejores restadoras de servicio en el circuito en los últimos dos o tres meses. Pero eso no es lo que quieres. Quieres mantener el servicio primero, sin duda . Realmente no es un quiebre hasta que mantienes el servicio” .

El sábado, Gauff, subcampeona de 2022, intentará alcanzar la cuarta ronda en París por quinta edición consecutiva, enfrentándose a Marie Bouzkova, otra rival checa.