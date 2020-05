Gennady Golovkin da detalles de su próxima pelea con el "Canelo"

Gennady Golovkin no olvida al boxeador que le ha propinado la única derrota de su carrera, pero la sed de revancha aún no es insoportable.

Mientras pasa la cuarentena en Los Ángeles con su esposa y tres hijos, el kazajo aseguró que respetará el orden establecido previamente y descartó que Saúl Álvarez sea el primero con el que suba al ring tras el fin del confinamiento.

"Hice un compromiso antes de que sucediera el coronavirus; estoy hablando de mi pelea con [Kamil] Szeremeta y planeo mantener mi palabra. Cuando todo se normalice, pretendo tener esa pelea primero", aseguró, en entrevista con Sports Illustrated.

Dicho combate estaba programado para celebrarse en febrero, pero una lesión en la pantorrilla de Golovkin obligó a posponerlo indefinidamente.

Durante las últimas semanas, la promotora Golden Boy ha pujado para que el "Canelo" regrese a la actividad en septiembre y, de ser posible, complete la trilogía con GGG, pero el equipo de éste ya ha reiterado que el tapatío está en el segundo escalón de prioridades.

El púgil de 38 años de edad es consciente de que ha entrado en su última etapa productiva, por lo que el tiempo para cobrarse la caída ante el mexicano poco a poco se agota; sin embargo, también recordó que éste rechazó pelear con él inicialmente. Ahora —considera— no es su turno de adaptarse.

"Debo decir que siempre hay dos lados. Ellos [el equipo de Álvarez] evitaron esta pelea en septiembre y no quisieron hacerla en mayo de 2020, así que tomé mi camino. Tengo mi propia carrera, ¿cuánto debía esperar?", apuntó.

Aunque existe un contrato que llevará a que el enfrentamiento se dé tarde o temprano, todo apunta a que el "Canelo" deberá reabrir la posibilidad de medirse al campeón súper mediano de la OMB, Billy Joe Saunders, pactado como su rival para el cinco de mayo, hasta que el Covid-19 se interpuso.